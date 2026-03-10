Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No caso das Antas, está previsto corte total de via das 22 horas de quinta-feira, 12 de março, até às 6 horas de sexta-feira, 13 de março, para realização de testes ao sistema de deteção de inundação e reparação da sinalética vertical. O trânsito será condicionado de forma alternada nos dois túneis.

Já o Túnel da Ribeira terá estreitamento de via das 22 horas de quarta-feira, 11 de março, às 6 horas de quinta-feira, 12 de março, para reposição de extintores e sinalética, bem como remoção de graffitis.

Para garantir a segurança de pessoas e veículos, os condicionamentos vão ocorrer em horário noturno, procurando minimizar os impactos na circulação. A execução dos trabalhos será acompanhada por elementos da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal.

Os condutores podem consultar todos os condicionamentos de trânsito em tempo real na Plataforma de Trânsito do Município.

