Segundo a PSP, estes insetos deslocam-se frequentemente em fila e possuem pêlos urticantes que podem provocar reações alérgicas graves em pessoas e animais.

Face a esta situação, as autoridades recomendam que a população não toque nas lagartas nem nos ninhos existentes nas árvores, devendo também manter crianças e animais de estimação afastados. A PSP aconselha ainda a evitar varrer ou mexer nos ninhos, uma vez que essa ação pode libertar pêlos para o ar.

Caso seja identificado risco numa zona pública, a PSP pede que a situação seja comunicada às autoridades.

Nos animais, o contacto com a lagarta do pinheiro pode causar lesões graves, sobretudo na língua e no focinho. Há ainda sintomas a que de deve estar atento: inchaço do focinho, salivação excessiva, dificuldade em engolir, prurido intenso, sobretudo na face, urticária, vómitos, apatia, perda de apetite, dificuldade em mastigar ou alterações oculares.

Em caso de contacto ou reação alérgica, a polícia aconselha a procurar assistência médica ou veterinária.

De recordar que os sintomas surgem geralmente minutos ou horas após a exposição e agravam-se com o tempo, podendo levar a sequelas graves e até à morte.

Por outro lado, o essencial será mesmo evitar que os animais andem em zonas onde pode haver lagarta do pinheiro, sendo essencial evitar caminhar em zonas arborizadas com pinheiros, abetos ou cedros, manter os cães pela trela nos passeios e respeitar sinais de aviso existentes.

