De acordo com os dados divulgados pelo portal Preços dos Combustíveis Online, o aumento mais significativo deverá verificar-se no gasóleo, que poderá subir mais de 19 cêntimos por litro, mesmo após o desconto anunciado pelo Governo. Já a gasolina simples 95 deverá registar uma subida superior a sete cêntimos.

Atualmente, o preço médio do gasóleo simples situa-se nos 1,634 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custa, em média, 1,705 euros por litro. Caso se confirmem os aumentos previstos, o gasóleo deverá passar para cerca de 1,824 euros por litro e a gasolina para 1,775 euros por litro.

A confirmar-se este cenário, o preço do gasóleo voltará a ficar acima do da gasolina, algo que não acontece desde 26 de dezembro de 2022. Nessa data, o gasóleo simples custava 1,607 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 se situava nos 1,600 euros por litro.

Perante a subida prevista, o primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou que o Governo continuará a acompanhar a evolução dos preços nas próximas semanas, sem excluir novas medidas a nível nacional ou até ibérico.

O chefe do Governo falava durante a conferência de imprensa conjunta da 36.ª Cimeira Luso-espanhola, realizada em Huelva, em Espanha, ao lado do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. O encontro teve como tema central a segurança climática.

No final da cimeira, Montenegro foi questionado sobre a subida prevista dos combustíveis, associada à nova guerra no Médio Oriente. O primeiro-ministro recordou que o Governo já tinha admitido intervir caso o aumento ultrapassasse os dez cêntimos por litro.

Nesse sentido, o Ministério das Finanças anunciou uma “redução temporária e extraordinária” de 3,55 cêntimos por litro no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), aplicável ao gasóleo rodoviário no continente.

