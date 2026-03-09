Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o relatório semanal de supervisão dos preços de venda ao público relativo ao período de 9 a 15 de março, o preço eficiente da gasolina simples 95 aumentou 5,6%, acompanhando uma subida de 17,1% nas cotações internacionais deste combustível.

Antes de impostos, o preço eficiente situa-se em 0,847 euros por litro para a gasolina e em 1,090 euros por litro para o gasóleo.

Após impostos, o preço eficiente é de 1,850 euros por litro para a gasolina simples 95 e de 1,955 euros para o gasóleo simples.

Em comparação com a semana anterior, a média dos preços de venda ao público anunciados nos postos ficou 4 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente no caso do gasóleo e 0,5 cêntimos abaixo na gasolina, indicando margem para futuros aumentos.

Esta semana, os preços já aumentaram cerca de 19 cêntimos por litro no gasóleo e cerca de 7 cêntimos na gasolina.

Considerando os preços médios com descontos, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o gasóleo apresentou um desvio de 9,3 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente e a gasolina de 4,7 cêntimos.

Na semana em análise entrou também em vigor uma redução temporária da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) aplicada ao gasóleo rodoviário.

A medida, anunciada pelo Governo a 6 de março e publicada em portaria nesse mesmo dia, corresponde a um desconto adicional de 3,553 cêntimos por litro no quadro do mecanismo de devolução da receita fiscal adicional de IVA.

“Para a semana iniciada a 9 de março de 2026, a referida portaria estabelece expressamente que a condição que justificava o desconto adicional apenas se verificava no gasóleo rodoviário”, refere a ERSE.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão e ao encerramento do estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o aiatola Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

