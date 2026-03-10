Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rui Miguel Pinto junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 23 de março, uma segunda-feira, pelas 21h00. Consigo traz "O Segredo de Tomar", publicado pela Porto Editora.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

O livro escolhido para o clube tem como pano de fundo Tomar e a Ordem dos Templários. "Ao longo dos séculos, uma misteriosa Ordem guardou um segredo que podia pôr em causa a fé de milhões de pessoas. Mantendo-se na sombra, os seus membros estão dispostos a tudo para impedir que a verdade seja revelada. Até que um dos mais reconhecidos historiadores portugueses é contratado para a arriscada missão de descobrir o que a Ordem do Templo escondeu em Tomar. Com a ajuda dos seus mais brilhantes alunos, Jaime Morais enceta uma investigação que o levará a conclusões surpreendentes e porá em risco a vida de todos os envolvidos", pode ler-se na sinopse.

Rui Miguel Pinto nasceu em 1994 e é natural de Benavente, vila ribatejana onde ainda reside. Frequentou o curso de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Aliar o interesse pela História com a paixão pela escrita acabou por se tornar inevitável, dado o seu entusiasmo por enigmas medievais. Desde criança que escrever um thriller que envolvesse a Ordem dos Templários fazia parte dos seus planos. As referências literárias que mais inspiram a sua escrita são Dan Brown, Daniel Silva e Luís Miguel Rocha.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.