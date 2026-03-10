O campeão em título, Rory McIlroy, regressa para defender o troféu conquistado em 2025, enfrentando forte concorrência, liderada por Scottie Scheffler, vencedor das edições de 2023 e 2024, entre outras estrelas do circuito.

A HBO Max assegura uma cobertura completa ao longo das quatro jornadas, com transmissões alternativas em direto para acompanhar diferentes momentos do torneio ou seguir jogadores específicos. A edição de 2026 traz ainda novidades tecnológicas, incluindo realidade aumentada, utilização de drones e estatísticas em tempo real, proporcionando uma experiência mais imersiva aos espetadores.

Com mais de seis quilómetros, o TPC Sawgrass é famoso pelo Buraco 17, conhecido como “The Island”, um par 3 rodeado de água que costuma decidir o desfecho da prova. A bolsa de prémios do torneio ascende a 25 milhões de dólares, oferecendo ainda convites para outros grandes torneios do golfe mundial ao vencedor. Entre os campeões históricos estão nomes como Tiger Woods, vencedor em 2001 e 2013.

O Eurosport e a HBO Max acompanham ao longo do ano o PGA Tour, com mais de 40 torneios nos Estados Unidos, México e Caraíbas. Durante março, os fãs podem seguir também o Valspar Championship (19 a 22) e o Houston Open (26 a 29), sempre em direto e disponíveis “on demand”.

Além do golfe, a plataforma oferece uma ampla cobertura desportiva internacional, incluindo ténis, ciclismo, desportos motorizados e de inverno, garantindo que os espectadores tenham acesso a grandes eventos ao longo de toda a temporada.