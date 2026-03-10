Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O chefe de Estado sublinhou que ainda há cerca de quatro milhões de euros em apoios pendentes no âmbito dos incêndios de 2025. "O que Mourísia e o interior do país precisam são respostas concretas. Quando se prometem apoios, é essencial que sejam cumpridos", afirmou, após contacto com a população.

Além da temática do interior, António José Seguro aproveitou para abordar a lei laboral, alertando para a necessidade de consenso entre trabalhadores, empresários e Governo. "O país precisa de um acordo equilibrado em matéria de legislação laboral e, das informações que recolhi, nada está fechado. O meu apelo é que os representantes dos trabalhadores, os representantes dos empresários e o Governo voltem rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes", disse em Mourísia.

O Presidente frisou ainda que, apesar de não deter poder executivo, dispõe do "poder da palavra" como instrumento de influência e atenção às regiões mais vulneráveis. "A minha presença aqui, o meu primeiro ato fora de Lisboa, expressa a necessidade de olhar para todos os portugueses, independentemente do local onde residam", revelou.

Seguro criticou também a lentidão na implementação de medidas de prevenção aos incêndios, apontando atrasos na Comissão Técnica Independente, criada para acompanhar os incêndios. "A lei entrou em vigor em janeiro, mas a comissão ainda não tem todos os seus 12 membros. E o verão, época crítica de incêndios, aproxima-se novamente", disse.

O percurso do dia inclui ainda visitas a Guimarães e termina no Porto, num gesto simbólico de atenção reforçada ao interior e às regiões mais vulneráveis do país, enquanto o Presidente reforça o seu compromisso com ações concretas e políticas equilibradas.

