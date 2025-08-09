Kim Rogers, conhecida como “Worm Queen”, ganhou popularidade ao partilhar a sua experiência e agora vende os seus próprios remédios. Até a supermodelo Heidi Klum admitiu que começou uma limpeza após ver informações sobre parasitas no Instagram.

A médica de urgência Leana Wen e professora na Universidade de George Washington explicou à CNN que os parasitas são organismos que vivem dentro ou fora do corpo e alimentam-se dele. Isto é, os vermes parasitas intestinais vivem normalmente no trato gastrointestinal e infectam as pessoas ao ingerir ovos ou larvas presentes em alimentos, água ou solo contaminados. Alimentos como carne de porco ou vaca mal cozinhada, peixe de água doce cru e frutas e legumes não lavados são fontes comuns. Também o contacto com animais infetados ou andar descalço em zonas com saneamento deficiente pode aumentar o risco.

Nos países desenvolvidos, estas infeções são raras e geralmente associadas a viagens ou exposições específicas. Contudo, mundialmente, afetam cerca de 1,5 mil milhões de pessoas, sobretudo em regiões tropicais e subtropicais.

Tipos mais comuns e os sintomas



O verme mais comum globalmente é o ascaris (causador da ascaridíase). Nos EUA, o mais frequente é o oxiúro (pinworm). Muitas infeções são assintomáticas, mas podem causar dores abdominais, náuseas, vómitos, diarreia, febre e outros sintomas, incluindo comichão anal que pode interromper o sono (no caso do oxiúro). Se não tratadas, as infeções podem causar complicações graves, como anemia, desnutrição e problemas no desenvolvimento infantil.

Como se sabe se se tem uma infeção?



O diagnóstico é feito geralmente por exame de fezes, para detetar ovos ou parasitas. Também podem ser feitos exames sanguíneos ou endoscopias em casos mais difíceis.

E estas limpezas que estão na moda, funcionam?

Estas limpezas geralmente incluem ervas, óleos e suplementos com supostas propriedades antiparasitárias, acompanhadas por dietas restritas. Embora uma alimentação saudável seja recomendada, não há evidências de que estas limpezas eliminem parasitas. Além disso, suplementos não são regulados como medicamentos, e nenhum é aprovado pela FDA - regulador americano - ou pelo Infarmed para tratar infeções parasitárias.

Então, como se eliminam os vermes?

Existem medicamentos antiparasitários aprovados e eficazes, alguns em dose única, outros em tratamentos de curta duração (cerca de três dias), que devem ser prescritos por médicos.

Devem tentar-se estas limpezas?

A médica alerta para três riscos: primeiro, sintomas como fadiga podem ter outras causas, pelo que é importante obter um diagnóstico correto; segundo, se for mesmo uma infeção, o tratamento médico é fundamental e específico; terceiro, as limpezas podem ter riscos, sobretudo se feitas sem necessidade ou sem orientação. Quem quiser tentar deve falar antes com um médico, pois pode haver interações medicamentosas e outros perigos.