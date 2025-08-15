Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado enviado à comunicação social, o ministério dos. Negócios Estrangeiros portuguêss classificou a medida como “altamente censurável e injustificável” no contexto das relações bilaterais, sublinhando a relevância destes meios para a população guineense, para o público português e para toda a comunidade lusófona.

Lisboa assegura que “tudo fará para reverter tal decisão”, estando já em contacto com as administrações da Lusa, RTP e RDDP.

Perante a gravidade da situação, o executivo convocou uma reunião com o Embaixador da República da Guiné-Bissau, amanhã, 16 de agosto, em Lisboa, para prestar explicações sobre a decisão tomada.

Portugal reafirma que a relação com a Guiné-Bissau assenta na "amizade entre os dois povos" e é "uma prioridade da sua política externa". Ao mesmo tempo, garante que a sua atuação respeitará plenamente a soberania de ambos os Estados, procurando reforçar a qualidade das relações mútuas.