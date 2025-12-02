Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os médicos, Marcelo permanecerá internado durante dois dias e terá uma recuperação completa de cerca de 15 dias, embora precise de repouso. A intervenção precoce evitou complicações mais graves, como a necessidade de retirar parte do intestino.

O chefe da Casa Civil garantiu que o Presidente continua em plenas funções e não há necessidade de qualquer substituição temporária. A agenda oficial de Marcelo foi temporariamente suspensa, incluindo compromissos previstos nos próximos dias.

O Presidente já tinha passado por intervenções cirúrgicas semelhantes em 2017 e 2021, mas esta ocorrência exigiu uma cirurgia urgente devido às dores abdominais e vómitos sentidas durante um funeral em Amarante.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.