Segundo a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o objetivo da revisão é garantir uma gestão mais equilibrada, transparente e sustentável do alojamento local, depois de um período de suspensão de novos registos nesta atividade. O regulamento incorpora as conclusões do Relatório de Ponderação das participações recebidas durante a Discussão Pública, além de considerar a Carta Municipal de Habitação e as recentes alterações legais ao regime do alojamento local.

Entre as principais medidas do novo regulamento destacam-se:

Monitorização por freguesias e bairros : A cidade passa a ser acompanhada permanentemente, permitindo declarar contenção em qualquer bairro ou freguesia que exceda os rácios definidos entre o número de alojamentos locais e o número de fogos existentes.

: A cidade passa a ser acompanhada permanentemente, permitindo declarar contenção em qualquer bairro ou freguesia que exceda os rácios definidos entre o número de alojamentos locais e o número de fogos existentes. Revisão dos rácios de contenção : Os limites tornam-se mais restritivos, passando para 10% (até 10 AL por cada 100 fogos) em contenção absoluta e 5% (até 5 AL por cada 100 fogos) em contenção relativa. Esta mudança coloca seis freguesias e nove bairros em contenção absoluta, e a freguesia das Avenidas Novas e treze bairros em contenção relativa.

: Os limites tornam-se mais restritivos, passando para 10% (até 10 AL por cada 100 fogos) em contenção absoluta e 5% (até 5 AL por cada 100 fogos) em contenção relativa. Esta mudança coloca seis freguesias e nove bairros em contenção absoluta, e a freguesia das Avenidas Novas e treze bairros em contenção relativa. Criação de uma área de contenção absoluta municipal : Quando o rácio do concelho atingir 10% ou mais, será criada automaticamente uma área de contenção absoluta em todo o município.

: Quando o rácio do concelho atingir 10% ou mais, será criada automaticamente uma área de contenção absoluta em todo o município. Abertura excecional da modalidade “quarto” : Nas áreas de contenção relativa, será permitido, de forma excecional, o alojamento local em quartos de habitação própria e permanente, em tipologias T2 ou superiores, incentivando formas de turismo integradas na comunidade.

: Nas áreas de contenção relativa, será permitido, de forma excecional, o alojamento local em quartos de habitação própria e permanente, em tipologias T2 ou superiores, incentivando formas de turismo integradas na comunidade. Proibição de autorizações excecionais em imóveis adquiridos em hasta pública e restrição de usos complementares, como comércio ou restauração, no interior de estabelecimentos de AL.

e restrição de usos complementares, como comércio ou restauração, no interior de estabelecimentos de AL. Limitação da transmissibilidade do título de registo em áreas de contenção, mantendo apenas exceções previstas na lei.

A CML defende que estas alterações vão permitir um controlo mais eficaz da expansão do alojamento local, reforçando a qualidade de vida e a oferta habitacional, ao mesmo tempo que mantém a cidade aberta ao turismo.

