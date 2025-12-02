Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o objetivo da revisão é garantir uma gestão mais equilibrada, transparente e sustentável do alojamento local, depois de um período de suspensão de novos registos nesta atividade. O regulamento incorpora as conclusões do Relatório de Ponderação das participações recebidas durante a Discussão Pública, além de considerar a Carta Municipal de Habitação e as recentes alterações legais ao regime do alojamento local.
Entre as principais medidas do novo regulamento destacam-se:
- Monitorização por freguesias e bairros: A cidade passa a ser acompanhada permanentemente, permitindo declarar contenção em qualquer bairro ou freguesia que exceda os rácios definidos entre o número de alojamentos locais e o número de fogos existentes.
- Revisão dos rácios de contenção: Os limites tornam-se mais restritivos, passando para 10% (até 10 AL por cada 100 fogos) em contenção absoluta e 5% (até 5 AL por cada 100 fogos) em contenção relativa. Esta mudança coloca seis freguesias e nove bairros em contenção absoluta, e a freguesia das Avenidas Novas e treze bairros em contenção relativa.
- Criação de uma área de contenção absoluta municipal: Quando o rácio do concelho atingir 10% ou mais, será criada automaticamente uma área de contenção absoluta em todo o município.
- Abertura excecional da modalidade “quarto”: Nas áreas de contenção relativa, será permitido, de forma excecional, o alojamento local em quartos de habitação própria e permanente, em tipologias T2 ou superiores, incentivando formas de turismo integradas na comunidade.
- Proibição de autorizações excecionais em imóveis adquiridos em hasta pública e restrição de usos complementares, como comércio ou restauração, no interior de estabelecimentos de AL.
- Limitação da transmissibilidade do título de registo em áreas de contenção, mantendo apenas exceções previstas na lei.
A CML defende que estas alterações vão permitir um controlo mais eficaz da expansão do alojamento local, reforçando a qualidade de vida e a oferta habitacional, ao mesmo tempo que mantém a cidade aberta ao turismo.
