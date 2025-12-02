Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla inglesa) realizou buscas no Colégio da Europa, em Bruges — instituição académica de prestígio que Mogherini dirige desde setembro de 2020 — e no Serviço Europeu de Ação Externa, em Bruxelas. A investigação centra-se no possível uso indevido de fundos europeus destinados à formação de diplomatas.

Segundo fontes ligadas ao processo, três pessoas foram detidas durante as buscas, incluindo Federica Mogherini. A investigação apura se houve irregularidades na gestão do financiamento europeu utilizado para programas de formação dentro do Colégio da Europa.

Federica Mogherini desempenhou papéis-chave na política externa da UE entre 2014 e 2019 e, desde que assumiu a direção do Colégio da Europa, tem liderado a instituição em Bruges, reconhecida pela formação de diplomatas e funcionários públicos europeus.

