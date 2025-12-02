Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As conversações, que incluíram o enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, duraram mais de quatro horas. Após o encontro, Witkoff dirigiu-se também à Embaixada dos EUA em Moscovo, segundo noticiou a agência estatal russa RIA.

O enviado russo Kirill Dmitriev descreveu o encontro de forma concisa nas redes sociais, usando apenas uma palavra: “Produtivo”.

No entanto, o conselheiro do Kremlin Yuri Ushakov declarou: “Não estamos mais próximos de resolver a crise na Ucrânia, e há muito trabalho a ser feito.”

Ushakov salientou que as partes não conseguiram chegar a um compromisso sobre uma das questões mais difíceis: os conflitos territoriais.

