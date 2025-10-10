Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O consórcio reúne atualmente mais de 160 organizações de 31 países, com o objetivo de melhorar a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento e a qualidade de vida de doentes oncológicos e sobreviventes, sendo financiado em 112 milhões de euros, dos quais 90 milhões são cofinanciados pela União Europeia.

Como líder do Work Package 2 – Comunicação, Ana Varges Gomes, médica da Unidade Local de Saúde do Algarve (ULSA), será responsável por coordenar a estratégia europeia de comunicação e disseminação, garantindo o envolvimento, a visibilidade e a partilha eficaz de resultados entre todos os países participantes. Para a especialista, este papel representa “reconhecimento e responsabilidade” e constitui “uma oportunidade para Portugal ajudar a moldar a forma como a Europa comunica sobre saúde, ciência e igualdade”, indicou em comunicado enviado às redações.

A apresentação oficial do EUnetCCC terá lugar no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a 15 de outubro, e a primeira Conferência Anual está marcada para 6 e 7 de novembro, em Paris, reunindo mais de mil delegados de toda a Europa. Durante o evento será apresentado o primeiro White Paper do consórcio, centrado na governação, sustentabilidade e integração na União Europeia da Saúde. Está igualmente em curso um processo de alargamento do consórcio, prevendo-se que este venha a integrar cerca de 190 organizações até ao final do ano.

Com uma carreira de mais de 15 anos em oncologia, Ana Varges Gomes presidiu ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e participou em vários comités europeus, incluindo a European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) e a European Head and Neck Society (EHNS), da qual é membro fundadora da direção. É também a criadora da campanha internacional Make Sense, dedicada à consciencialização para o cancro da cabeça e pescoço, recentemente distinguida como Best Cancer Awareness Initiative 2025 – Europe pela revista Global Health & Pharma.

Licenciada em Medicina pela NOVA Medical School, possui uma pós-graduação em Gestão em Saúde pela Católica Porto Business School e formação avançada em oncologia em Nova Iorque e Antuérpia. Autora de várias publicações científicas, continua a ser uma das principais defensoras da melhoria dos cuidados oncológicos e da comunicação em saúde na Europa, reforçando agora o papel de Portugal na liderança europeia da cooperação científica e da luta contra o cancro.

