"Tendo tomado conhecimento que a minha imagem está a ser usada por desconhecidos para promoção e venda de produtos financeiros, informo que tais posts ou vídeos são falsos, estando a minha imagem a ser usada de forma fraudulenta e não autorizada, pois que não me encontro associado a qualquer instituição ou campanha nesse sentido", explicou João Duque em comunicado.

O presidente do ISEG – Lisbon School of Economics and Management deixa ainda um alerta. "Tratando-se de instituições que atuam fraudulentamente nesta área, desaconselho totalmente a subscrição de tais produtos, sugerindo a denúncia às entidades gestoras das referidas plataformas / aplicações onde tais produtos financeiros estão a ser anunciados e ainda às autoridades".

