O galardão reconhece o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde e pela Direção-Geral da Saúde (DGS) na promoção da alimentação saudável e na criação de ambientes alimentares mais seguros, sobretudo para crianças.

Entre as medidas elogiadas estão a lei que restringe a publicidade de alimentos não saudáveis dirigida a menores (2019), o imposto sobre bebidas açucaradas, a definição de regras para a oferta alimentar em escolas e instituições públicas e o acordo nacional para a reformulação de produtos alimentares.

Portugal foi igualmente reconhecido pelo papel de liderança internacional, através da coordenação, desde 2016, da WHO European Action Network on Reducing Marketing Pressure to Children, bem como pela participação em redes da OMS e da União Europeia na área da nutrição.

O prémio foi entregue à secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, numa cerimónia realizada à margem da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

