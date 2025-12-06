Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Kristian Berg Harpviken explicou à agência France-Presse que falou com a opositora na noite de sexta-feira. “Conversei com a senhora Machado ontem [sexta-feira] à noite e ela confirmou que estará em Oslo para a cerimónia”, afirmou. Sobre a forma como será feita a deslocação, Harpviken limitou-se a acrescentar: “Dada a situação de segurança, não podemos dizer mais nada sobre a data e como chegará”.

A presença de Machado estava em dúvida desde novembro, quando o procurador-geral venezuelano declarou à AFP que a dirigente seria considerada uma “fugitiva” caso deixasse o país para receber o galardão. A política, de 58 anos, foi distinguida a 10 de outubro pelo seu papel na luta pela transição democrática na Venezuela.

Em 2024, Machado foi impedida de participar nas eleições presidenciais, num processo em que Nicolás Maduro acabou declarado vencedor, apesar da rejeição expressa por grande parte da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, que não reconheceram os resultados divulgados por Caracas.

A confirmação da sua ida a Oslo coincide com manifestações pró-liberdade realizadas este sábado em cerca de trinta países, incluindo na ilha da Madeira, numa vaga de protestos organizada a poucos dias da cerimónia oficial de entrega dos prémios Nobel.

