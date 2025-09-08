Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Nova SBE atingiu o 4.º lugar no mestrado internacional em gestão, sendo o melhor resultado de sempre para uma instituição portuguesa. Contudo, o realce tem de ser dado ao facto de Portugal ser cada vez mais um "destino de excelência na formação em gestão".

Quem o diz é a Dean Maria João Cortinhal, do Iscte Business School, que ficou no 87º lugar. "É um sinal inequívoco da qualidade e impacto internacional. A nossa prioridade é continuar a investir na inovação pedagógica, na internacionalização e na proximidade às empresas, que são a nossa marca distintiva. Este resultado nacional não é apenas um reconhecimento do nosso trabalho, mas também um contributo para posicionar Portugal como um

destino de excelência na formação em gestão", revelou.

Também Pedro Oliveira, Diretor da Nova SBE, que ficou no quarto lugar, destaca o papel das escolas portuguesas neste setor. "Este resultado coloca um programa de gestão de uma escola portuguesa pela primeira vez entre as cinco melhores do mundo e confirma a Nova SBE num patamar de absoluta excelência internacional. Significa mais do que um reconhecimento: é a prova de que Portugal tem hoje uma business school capaz de formar líderes globais com impacto real na sociedade. É um marco histórico para a Nova SBE, para o país e para todos os que acreditam que excelência académica e relevância internacional podem caminhar lado a lado”, salienta.

Em 30º lugar surge a Católica Lisbon, com Filipe Santos, Dean da Católica Lisbon, a destacar este posicionamento. "Com uma classe mais de 90% internacional oferecemos uma educação rigorosa e global, alinhada com os desafios de inovação e crescimento das empresas, dando também resposta aos desafios de sustentabilidade da sociedade. Os nossos graduados saem preparados para desenvolver uma carreira global de sucesso e serem cidadãos empenhados, criando valor em tudo o que fazem. Parabéns aos nossos graduados e à nossa comunidade académica", refere.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A FEP, Universidade de Economia do Porto, surge no 62º lugar. "A empregabilidade e a rápida progressão profissional dos nossos diplomados são reflexo direto da qualidade e relevância do programa. O MiM da FEP combina uma formação sólida em gestão com uma abordagem pedagógica inovadora e prática, preparada para responder às necessidades de um mercado de trabalho global. Este reconhecimento reforça a confiança de que estamos a oferecer aos nossos estudantes uma experiência transformadora, que amplia as suas oportunidades e impacto no mundo profissional”, salienta Luísa Pinto, Diretora do MiM.

A última universidade portuguesa é a Católica Porto Business School, que surge em 95.º lugar, com João Pinto, Diretor da instituição, a destacar que “este reconhecimento traduz o rigor académico e a forte ligação às empresas, mas também a confiança no impacto dos nossos alunos em Portugal e no estrangeiro”.

No global, Portugal surge como o sexto país mais representado no ranking, apenas ultrapassado por França, Alemanha, Índia, Espanha e Reino Unido. O Masters in Management do Financial Times é elaborado a partir de 19 indicadores que incluem progressão de carreira, diversidade, experiência internacional, investigação e acreditações internacionais, como a AACSB, que certificam a qualidade das escolas de negócios.

As três primeiras são a University of St. Gallen (Suíça), seguida da HEC Paris e Insead, ambas de França.