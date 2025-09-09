O primeiro-ministro português afirmou hoje, em Pequim, que o Governo está a recolher informações sobre o que se passou com a flotilha humanitária que transporta portugueses, incluindo a coordenadora do BE Mariana Mortágua.

Luís Montenegro foi questionado sobre pelos jornalistas, à margem da visita que está a realizar à China, sobre que informações dispõe o Governo sobre este caso.

"As informações são muito limitadas e, portanto, eu não poderei acrescentar nada mais que não o facto de ir recolher, precisamente, mais conteúdo informativo para poder depois emitir alguma opinião", afirmou o primeiro-ministro, que estava ladeado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.