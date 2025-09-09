Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O livro foi divulgado juntamente com uma coleção de documentos que incluem o testamento de Epstein e a sua agenda pessoal.

A Casa Branca, contudo, negou que a alegada carta de Trump, que continha um desenho do corpo de uma mulher, fosse autêntica e afirmou que o presidente "não fez o desenho e não o assinou".

A divulgação acontece numa altura em que o presidente enfrenta uma crescente pressão, incluindo dos seus próprios apoiantes e de dentro do próprio Partido Republicano, por mais transparência sobre o que as investigações sobre Epstein revelaram.

O livro de 238 páginas foi preparado para o 50º aniversário de Epstein por Ghislaine Maxwell, a sua cúmplice e ex-namorada britânica, condenada em 2021 por conspirar com ele para traficar mulheres em troca de sexo.

O álbum, intitulado "Os primeiros cinquenta anos", contém relatos, aparentemente de várias pessoas ligadas a Epstein, incluindo políticos de alto nível e líderes empresariais.

Além do suposto bilhete de Trump, que era seu amigo na altura, há um outro, que parece ser do ex-presidente Bill Clinton, que menciona a "curiosidade infantil" de Epstein.

O príncipe André é brevemente mencionado no livro. Um bilhete de uma mulher não identificada afirma que conheceu o príncipe André, Clinton e Trump através de Epstein, bem como várias celebridades.

Quando o alegado bilhete de Trump foi noticiado pela primeira vez pelo Wall Street Journal, em julho, o presidente disse que era "uma coisa falsa" e negou tê-lo escrito. Interpôs uma ação judicial contra os jornalistas, o editor e os executivos do jornal, incluindo o proprietário da News Corp, Rupert Murdoch, pedindo 10 mil milhões de dólares em indemnizações.