O programa visa promover a igualdade de género e reforçar a presença feminina na alta liderança através do coaching, mentoria, aprendizagem imersiva e tecnologia de ponta.

Recorrendo à academia e à experiência real, o programa, segundo comunicado enviado às redações, tem acompanhamento individualizado e uma rede de partilha e influências que liga mulheres em cargos de liderança de diversos setores, fortalecendo a visibilidade das participantes a oportunidades a nível local e internacional.

As candidaturas já estão abertas e terminam a 26 de setembro de 2025. São dirigidas a profissionais com mais de 15 anos de experiência, com pelo menos cinco anos de gestão de equipas, e com ambição de alcançar cargos C-Level.

As dez candidatas selecionadas beneficiam de uma bolsa que cobre 70% do valor da propina. Este investimento traduz o compromisso conjunto de acelerar a liderança feminina e ampliar o acesso a oportunidades de crescimento, conexão e impacto à escala global.

"Apesar dos avanços alcançados na igualdade de género, as mulheres ainda são sub-representadas na liderança sénior em todos os setores. A igualdade de género é hoje uma prioridade estratégica", afirma, em comunicado, Pedro Brito, CEO da Nova SBE Executive Education.

O projeto promove o desenvolvimento de competências que aliam as capacidades essenciais, ao mais alto nível de gestão, às dinâmicas únicas que as mulheres enfrentam em cargos de topo.

"O Women Up reflete o nosso compromisso em apoiar o desenvolvimento de líderes mulheres, confiando no impacto que terão na transformação das organizações e da sociedade”, acrescenta Miguel Tolentino, Head of Group People & Leadership da Sonae.

Também João Verdelho, Head of Global Talent Management da EDP fala de líderes preparados para o futuro, através deste programa que vê como um "investimento estratégico não só para reforçar o nosso pipeline de liderança, mas também para contribuir para o desenvolvimento do talento feminino na sociedade".

Para mais informações pode visitar o site aqui.