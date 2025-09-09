Os homens armados, das cidades de Qatanna e Qubeiba, a norte de Jerusalém, na Cisjordânia ocupada por Israel, abriram fogo contra uma paragem de autocarros nos arredores de Jerusalém, na segunda-feira, matando seis pessoas.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse ter ordenado a imposição de sanções aos familiares dos agressores e aos residentes das duas aldeias.

Todas as estruturas construídas sem autorização nas duas cidades seriam demolidas, e 750 pessoas teriam a sua autorização para trabalhar em Israel, a principal fonte de rendimento de muitas famílias palestinianas, revogada.

Israel alega que demolir as casas dos familiares dos agressores e dos seus conterrâneos é um impedimento para futuros ataques. Mas é amplamente visto como uma forma de punição coletiva, proibida pelo direito internacional.