Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já foi reaberta a circulação pedonal na Calçada da Glória após acidente no elevador. A informação foi partilhada pela autarquia.

Recorde-se que o acidente com o Elevador da Glória aconteceu a 3 de setembro e morreram 16 pessoas, de várias nacionalidades.

O primeiro relatório sobre o acidente confirmou que o cabo que unia as cabinas cedeu e que o guarda-freios acionou os travões de imediato, sem sucesso em reduzir a velocidade do veículo, que terá atingido cerca de 60 km/h.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O documento esclarece que os freios não possuem capacidade suficiente para imobilizar as cabinas em movimento sem a ligação do cabo, tornando o sistema não redundante em caso de falha. A inspeção visual programada na manhã do acidente foi realizada, mas a zona onde o cabo se rompeu não podia ser verificada sem desmontagem.