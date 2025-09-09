A tomada da cidade de um milhão de palestinianos complica os esforços de cessar-fogo para pôr fim à guerra de quase dois anos. Na segunda-feira, Benjamin Netanyahu alertou os residentes da Cidade de Gaza para saírem imediatamente, horas depois de Israel ter anunciado que iria intensificar os ataques aéreos. O primeiro-ministro israelita afirmou que as forças estavam a organizar-se e a reunir-se na Cidade de Gaza para uma "manobra" terrestre.

Os críticos internacionais afirmam que o plano de Israel – que inclui a desmilitarização de toda a faixa enquanto Israel assume o controlo da segurança – pode agravar a situação humanitária dos 2,2 milhões de habitantes da região, que também enfrentam uma fome crescente.