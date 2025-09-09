Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O barco atingido era o da ativista e ambientalista sueca Greta Thunberg, mas esta não estava na embarcação no momento do ataque, e ainda do ativista português Miguel Duarte, da coordenadora do BE, Mariana Mortágua e da atriz Sofia Aparício.

O barco foi atingido por drones enquanto navegava pelo mar da Tunísia. Seis pessoas estavam no barco na hora do ataque, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a Global Sumud Flotilla, o ataque ocorreu contra um dos barcos principais da missão, chamado de “Barco da Família”. A embarcação navegava sob bandeira portuguesa e os drones causaram um incêndio no convés principal e no depósito de mantimentos.

"O nosso barco "Família", que transportava ajuda humanitária com destino a Gaza, foi bombardeado no porto de Tunes, com pessoas a bordo. Todos estão bem, mas este é mais um ataque que visa intimidar e silenciar a solidariedade com os palestinianos. Não vão conseguir", disse Greta Thunberg nas redes sociais.

A líder do BE, Mariana Mortágua, também reagiu nas redes sociais, salientando que "um drone lançou um dispositivo incendiário no barco onde estava a delegação portuguesa". Mortágua diz que ela e a atriz Sofia Aparício tinham saído e que "Miguel estava no barco", assegurando que "está tudo bem".