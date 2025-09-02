Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob o lema “Reinventing Business in the Age of AI”, a conferência assume-se como a maior plataforma nacional de reflexão sobre inovação tecnológica, contando com o apoio estratégico de mais de 35 marcas e entidades parceiras.

Segundo Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI, “Há 25 anos que trabalhamos para dotar as empresas de ferramentas que aceleram a inovação e a adoção tecnológica. O Portugal Digital Summit é uma dessas plataformas, onde antecipamos tendências, partilhamos conhecimento e inspiramos organizações e cidadãos a desenhar o futuro digital do país. Este percurso só é possível graças à visão e ao compromisso dos nossos parceiros estratégicos, que, ano após ano, tornam este encontro imperdível”.

Entre os principais patrocinadores estão Google Cloud, NTT Data e .PT, que assumem o papel de Global Partners, reforçando a vertente tecnológica da conferência e garantindo o seu impacto junto da comunidade digital. Para além destes, o evento introduz uma nova estrutura de parceria, em que cada palco temático terá uma entidade representante, promovendo maior colaboração e envolvimento entre todos.

Entre as empresas confirmadas estão Moraes Leitão, Unicre, SalesForce, Claranet, NOS, Devoteam e Deloitte, todas comprometidas em acelerar a economia digital em Portugal através da partilha de projetos, boas práticas e soluções inovadoras que estão a transformar setores estratégicos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Esta edição do Portugal Digital Summit contará com mais de 150 oradores nacionais e internacionais, distribuídos por 11 palcos temáticos, que abordarão as grandes tendências da transformação digital. Entre os temas em destaque estarão a Inteligência Artificial, a Internet of Things (IoT), a cibersegurança, a inovação tecnológica aplicada a setores estratégicos como banca, energia, saúde e serviços públicos, assim como novas oportunidades de negócio no contexto digital.

O evento pretende ser um ponto de encontro para empresas, decisores, académicos e especialistas, permitindo a troca de experiências, o networking e a criação de sinergias que acelerem a inovação tecnológica em Portugal. A conferência combina apresentações, mesas-redondas e demonstrações práticas, permitindo aos participantes conhecer casos de sucesso e novas soluções aplicáveis a diferentes setores.

A participação no Portugal Digital Summit requer inscrição prévia, já disponível online.