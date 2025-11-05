Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) assinou esta quarta-feira o contrato para a construção da nova residência de estudantes no campus da instituição, um investimento superior a cinco milhões de euros que deverá estar concluído a tempo do próximo ano letivo.

A empreitada, adjudicada à empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda, prevê 152 camas e representa, segundo o presidente do IPG, Joaquim Brigas, "um dia histórico" para a instituição. O dirigente sublinha que o projeto "enfrentou vários obstáculos", desde o reconhecimento do direito ao financiamento europeu até à conquista do valor integral previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O processo teve início em setembro de 2024, quando o Politécnico foi inicialmente excluído do financiamento para novas residências estudantis. Após contestar a decisão, o IPG viu o projeto ser homologado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, ainda que com um apoio de apenas 2,5 milhões de euros. A insistência da instituição acabou, no entanto, por garantir quase o dobro desse montante — 4,9 milhões de euros — em junho deste ano, valor máximo permitido por lei.

"Mais vale tarde do que nunca", comentou Joaquim Brigas, destacando o trabalho da equipa do IPG, liderada pelo administrador Paulo Tolda, "pelo rigor e persistência com que conduziu o processo".

A nova residência insere-se num conjunto restrito de cinco projetos de raiz aprovados a nível nacional, juntamente com empreendimentos em Esposende, Castelo Branco, Oeiras e Lisboa.

O Politécnico da Guarda tem ainda em curso um segundo projeto residencial em Seia, destinado aos estudantes da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, que resultará da reconversão de uma antiga fábrica e acrescentará mais 100 camas à rede de alojamento.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.