Entre correrias para apanhar promoções, discussões sobre quem ficou com o último rolo de fita dourada e batalhas épicas com a árvore de Natal, é fácil esquecer o que realmente importa nesta época. Por isso, reunimos uma seleção de presentes que valem por dois: fazem alguém sorrir e ainda apoiam quem mais precisa. Uma forma simples — e bonita — de dar mais brilho ao Natal.

Calendário dos Bombeiros 2026

Quem podia prever que, no apagar das luzes de 2025, seriam justamente os mestres em domar chamas a provocar subidas abruptas de temperatura? Doze bombeiros dos Sapadores de Lisboa deixaram o uniforme de lado e posaram, mais uma vez, para um calendário solidário. Uma parte das receitas segue para a Associação dos Serviços Sociais do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa. Pode adquirir o seu aqui por 10 euros.

Natal a Meias

Está de volta a parceria que aquece pés e corações: a sétima edição do Natal a Meias, fruto da união entre Calzedonia e TVI. A coleção traz meias e collants para toda a família, e metade das vendas reverte para a Liga dos Bombeiros Portugueses.

Esta campanha tem permitido ao longo das várias edições oferecer ambulâncias e equipamentos às associações humanitárias de bombeiros, melhorando assim a qualidade do socorro e a qualidade dos equipamentos utilizados pelos nossos bombeiros.

Pode comprar aqui as suas meias entre os 6 e os 12 euros.

Cabaz da Operação Nariz Vermelho

Os Doutores Palhaço já espalham sorrisos pelos hospitais há quase 20 anos. Pelo terceiro ano, a Operação Nariz Vermelho apresenta um cabaz festivo que ajuda a manter a magia nos serviços pediátricos portugueses. Inclui um nariz vermelho, 1 Jogo da Mímica e Sons e 1 Caderno A5 “Este caderno está cheio de Alegria". Todos estes itens por 8 euros que pode ser adquiro aqui.

Loja do Café Joyeux

Ao comprar na Loja do Café Joyeux contribuí-se para ajudar jovens adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento a terem acesso ao emprego e a uma vida feliz e autónoma. Do chá ao café existem inúmeras opções a vários preços, basta consultar aqui a oferta online.

Agenda Animais de Rua

Quase todos precisamos de uma agenda, mas esta pequena gigante faz muito mais do que organizar dias: com capa dura e menor que um A5, apoia diretamente a Animais de Rua. A organização cuida de milhares de animais, esterilizando-os, tratando-os quando estão doentes, alimentando-os e promovendo adoções responsáveis — tudo enquanto a tua agenda mantém os teus compromissos em dia. Custa 10 euros e pode ser adquirida aqui.

Livro de Natal “Vamos Sonhar Acordados?”

A Associação Nuvem Vitória, responsável por todas as noites contar histórias de embalar a crianças e adolescentes internados nos principais serviços pediátricos do país, lançou a 5.ª edição do seu livro de Natal, “Vamos Sonhar Acordados?”, criado em parceria com a Nhood, os centros comerciais Alegro e o Fórum Montijo. A obra, composta por 10 histórias escritas por voluntários de todo o país e ilustrada por Isa Silva, celebra a infância, a inclusão e a diversidade. O livro será distribuído gratuitamente pelo Pai Natal nos centros comerciais envolvidos. Saiba mais sobre a Nuvem Vitória aqui.

