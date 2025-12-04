Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades da Moldávia mobilizaram especialistas em desativação de explosivos depois de um residente da localidade de Pepeni, no distrito de Singerei, ter confundido um drone caído com um brinquedo e decidido levá-lo para casa. A aldeia situa-se a cerca de 100 km a norte da capital, Chisinau.

Quando a polícia chegou ao local, quatro dias após a descoberta do drone, verificou que o aparelho já tinha sido desmontado. Segundo as autoridades, o drone não continha explosivos nem representava perigo, mas a polícia reforçou o apelo à população: “Não tocar ou tentar transportar drones caídos ou objetos semelhantes”.

O drone identificado é do tipo Gerbera, normalmente utilizado para ataques improvisados ou observação, e que tem sido empregado pela Rússia na Ucrânia. As autoridades não indicaram a origem do aparelho.

O caso foi reportado pelo próprio presidente da câmara de Pepeni, Oleg Cernei. Imagens partilhadas nas redes sociais da autarquia mostram o drone em cima de um reboque ligado a um pequeno trator, habitual em zonas rurais.

“Um cidadão pensou que era um brinquedo… e trouxe-o para a localidade de Pepeni”, explicou Cernei no vídeo. “Assim que entrou nos limites da comuna, identifiquei a pessoa e informei as instituições estatais”.

Este episódio ocorre num contexto de várias incursões de drones e violações do espaço aéreo moldavo desde a invasão em grande escala da Ucrânia, em 2022. Na semana passada, o espaço aéreo da Moldávia foi violado várias vezes por veículos aéreos não tripulados durante ataques russos na Ucrânia, incluindo um drone encontrado no telhado de uma casa no distrito de Floresti. Em reação, o embaixador da Rússia foi convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do país.

