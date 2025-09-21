Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Itália é conhecida pela paixão pelo futebol, mas nem essa reputação impediu que um grupo de adolescentes se tornasse alvo de uma intervenção policial em Veneza. De acordo com o The Guardian, 14 jovens, com idades entre os 12 e os 13 anos, foram identificadas pela polícia quando jogavam à bola na praça Pino Signoretto, em Murano, e os seus pais receberam uma coima de 50 euros cada.

O caso ocorreu no início de setembro, depois de um morador se ter queixado do barulho gerado pelas partidas improvisadas. As autoridades deslocaram-se ao local, registaram os dados dos menores e convocaram os encarregados de educação, que foram notificados com a multa. Segundo a comunicação oficial entregue às famílias, os adolescentes estavam a jogar numa área proibida, “criando perturbação da ordem pública e perigo para os transeuntes”.

A legislação que serve de base às multas foi introduzida em 2019 e restringe a prática de jogos de bola em diversas zonas da cidade. Em Murano, o único espaço oficialmente autorizado é a praça de San Bernardo. Contudo, os pais contestam que Pino Signoretto, reabilitada recentemente após obras de renovação do bairro, nunca foi incluída na lista de locais interditos.

Segundo o jornal Corriere del Veneto, a penalização pode ter sido agravada pelo facto de as crianças já não terem menos de 11 anos, limite etário das zonas onde os jogos com bola são permitidos.

Entretanto, os pais vão pedir recurso e esperam que seja aceite e que as multas sejam anuladas. A recusa em pagar poderá, contudo, aumentar a coima para 500 euros caso não haja resolução em 60 dias.

