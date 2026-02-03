Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, já se registam inundações no parque municipal de Oeiras, em Santo Amaro de Oeiras. A PSP já cortou alguns acessos e os Bombeiros já estão no local. Além disso, já há ruas cortadas devido às cheias.

Em direto para a CMTV, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, explicou que "é uma ribeira que normalmente inunda, pelo meio do jardim municipal. Mas, se repararem, num dos lados não há problema, porque estamos na maré vazia. Inundar o jardim municipal é habitual. A nossa preocupação é o Pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras. Mas, a principal preocupação é a ribeira de Algés. Aí já tomámos as precauções necessárias".

"Aqui não há casas, felizmente. Em Tercena também não precisa de haver muita água, sendo o risco ser as pessoas andarem na rua. A chuva contínua é uma preocupação, com deslizamentos de terras, árvores. Numa situação normal, onde a terra não estivesse húmida, era normal, mas com um vento destes. Fica o apelo, para as pessoas não circularem na rua", pediu Isaltino Morais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.