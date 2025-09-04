Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o IPMA explicou que haverá possibilidade de períodos de chuva ou aguaceiros a partir do final do dia 6, sábado, no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território durante o dia 7, domingo.

A temperatura máxima do ar deverá registar uma descida acentuada no domingo, de valores da ordem de 6 ºC a 10 °C nas regiões do interior e de 3ºC a 6°C nas regiões do litoral. Os valores da temperatura máxima deverão rondar os 23ºC a 27°C em todo o território, sendo que os valores da temperatura mínima deverão ter variações pouco significativas, explica o IPMA.

A precipitação está para ficar até ao meio da próxima semana, principalmente no Norte e Centro de Portugal continental.