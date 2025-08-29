A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) reforçaram, esta semana, o protocolo de cooperação que mantêm há vários anos, com vista a assegurar maior rigor no acompanhamento da vindima e garantir a rastreabilidade das uvas.

A sessão conjunta de coordenação, controlo e fiscalização da Vindima 2025 realizou-se na Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, e permitiu alinhar estratégias entre as três entidades para uma atuação mais eficiente no terreno. Entre os pontos abordados esteve a necessidade de agilizar processos partilhados, reforçar a fiscalização e assegurar o cumprimento da lei, nomeadamente na proteção das Denominações de Origem (DO) e Indicações Geográficas (IG).

“Este esforço conjunto baseia-se na partilha de conhecimento e na articulação operacional entre equipas, permitindo maior eficácia no controlo da origem dos vinhos”, sublinharam as entidades em comunicado.

Enquanto no continente se reforçam mecanismos de rastreabilidade e fiscalização, a Região Autónoma da Madeira já deu início às vindimas. Contudo, as condições meteorológicas adversas, o frio prolongado e chuva até maio, atrasaram a campanha e devem ditar uma quebra de 10% na produção.

Segundo dados avançados pela RTP, cerca de 600 toneladas de uvas já foram colhidas, mas os viticultores não escondem a apreensão.

Apesar da quebra, a qualidade da uva mantém-se, garante o setor. Ainda assim, Nuno Duarte, enólogo da Justinos, defende a necessidade de o Instituto do Vinho da Madeira autorizar novas plantações, de forma a dar resposta aos desafios de produção nos próximos anos.