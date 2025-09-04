Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em caso de acidente com transportes públicos, as vítimas (passageiros) têm direito a indemnização pelos danos materiais e físicos sofridos, independentemente da causa do acidente, a pagar pela seguradora do veículo.

O seguro de responsabilidade civil é obrigatório e cobre danos pessoais e materiais resultantes da exploração do Elevador da Glória pela Carris. A indemnização pode abranger custos médicos, perda de rendimentos, reabilitação, incapacidade, danos morais, trasladações, funerais e mesmo sofrimento, entre outros.

O pedido de indemnização poderá ser feito por qualquer dos feridos ou familiares da vítimas mortais diretamente à seguradora da Carris ou através de ação judicial (cível ou penal). Os processos cíveis para fixar indemnizações podem decorrer paralelamente à investigação do Ministério Público.

Em Portugal, ao contrário de alguns países, não existem tabelas fixas para este tipo de indemnização. Os advogados contactados pelo 24notícias explicam que os valores dependem de factores como o rendimento da vítima, a esperança de vida, a atividade que desenvolve ou desenvolvia e o grau de incapacidade com que ficou.

Em todo o caso, é possível estabelecer que as indemnizações por morte costumam variar entre os 70 mil e os 150 mil euros por vítima, mas podem ser superiores em função dos critérios identificados acima. É com base nestes valores que os números avançados por diversos especialistas ficam acima dos três milhões de euros (sensivelmente o mesmo que custou a manutenção de toda a frota de elétricos/ascensores/elevador da Carris em 2024 — 3,457 milhões de euros, segundo o relatório e contas da empresa.

Recorrendo ao Portal Base, é possível identificar um contrato de seguros assinado com a Fidelidade em novembro de 2023, no valor de 11.738.184,47 €. O documento prevê quatro lotes: responsabilidade civil automóvel (8.737.251,58 €), acidentes de trabalho (2.621.405,41 €), multirriscos (328.527,48 €) e responsabilidade civil exploração (51.000,00 €).

Até se conhecerem as causas do acidente, não é claro se o que está em causa é do foro civil ou criminal. Certo é que a responsabilidade imediata é da Carris, a operadora direta do Elevador da Glória, ainda que a manutenção estivesse atribuída a uma empresa privada, a MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia, de acordo com o contrato publicado no Portal Base, no valor de 995.515,20 € (mais IVA).

Do lado penal, o Ministério Público já abriu um inquérito e não exclui a constituição de arguidos nos próximos dias, caso se confirmem falhas humanas ou negligência na supervisão técnica. Neste caso, como a Carris ou a câmara de Lisboa, a MNTC, empresa que tem a seu cargo os serviços de manutenção do ascensor da Glória (e também da Bica, Lavra e Elevador de Santa Justa), poderá vir a ser criminalmente responsabilizada — no pior cenário, alertam alguns juristas, a empresa poderá decretar falência, caso não tenha como compensar os danos que incorrem sobre si se vier a ser considerada culpada.

Em caso de dificuldade, as vítimas e famílias das vítimas podem também reclamar nos seus países de origem, através de convenções internacionais sobre responsabilidade civil em transportes. No entanto, é possível que a Carris (e também a Câmara Municipal de Lisboa) opte por um acordo extrajudicial com os lesados, até porque em causa estão também eventuais danos reputacionais para a empresa de transportes e para a cidade. Não é de admirar se do Conselho de Ministro especial de hoje surgir um mecanismo especial de compensação às vitimas.

O que leva à responsabilidade política. No plano político, aumenta a pressão sobre o Conselho de Administração da Carris, liderado por Pedro Bogas, e há já quem peça a sua demissão. Pedro Bogas garante que o protocolo foi "escrupulosamente cumprido", enquanto a Fectrans denuncia as queixas sistemáticas dos trabalhadores sobre a "falta de tensão do cabo de sustentação do elevador" e "dificuldades na travagem".