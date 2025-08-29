Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Amoc transporta águas tropicais aquecidas para a Europa e o Ártico, onde arrefecem e mergulham para formar uma corrente de retorno profundo. A corrente já se encontrava no seu ponto mais fraco em 1.600 anos, devido às alterações climáticas.
O estudo analisou modelos climáticos até 2300 e 2500, concluindo que o ponto de rutura, após o qual o colapso se torna inevitável, poderá ser atingido nas próximas duas décadas, embora o colapso total possa ocorrer 50 a 100 anos depois.
Os cientistas descobriram que, se as emissões de carbono continuarem a subir, 70% dos modelos prevêem colapso da Amoc. Em cenários intermediários, o colapso ocorre em 37% dos modelos, e mesmo em cenários de baixas emissões, 25% indicam falha total da corrente.
Segundo o estudo, um colapso da Amoc teria consequências graves: deslocaria a faixa de chuvas tropicais, essencial para a produção de alimentos de milhões de pessoas, traria invernos extremamente frios e verões secos à Europa Ocidental e acrescentaria 50 cm ao nível do mar já em crescimento.
O professor Stefan Rahmstorf, do Potsdam Institute for Climate Impact Research, descreveu os resultados como “bastante chocantes” e destacou que, mesmo cumprindo o Acordo de Paris, o risco de colapso não pode ser ignorado. Outro membro da equipa, o professor Sybren Drijfhout, do Royal Netherlands Meteorological Institute, explicou que os sinais de alerta já são visíveis no Atlântico Norte.
O estudo, publicado na revista Environmental Research Letters, sublinha a necessidade de uma ação urgente para reduzir emissões, e alerta que a sobrevivência futura da Amoc depende de decisões imediatas sobre políticas climáticas.
