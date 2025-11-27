Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inspetores da Unidade Nacional Contra a Corrupção estão a recolher documentação sobre contratação pública e fundos comunitários.

Nas últimas eleições autárquicas, o Partido Socialista manteve a liderança do município com a eleição de Nuno José Azevedo, que sucedeu a Francisco Oliveira. O PS conquistou 32% dos votos e três mandatos, resultado idêntico ao do movimento independente “Volta Coruche”, liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da autarquia eleito pelo PS, que obteve 30%.

