Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as principais propostas estão empréstimos a fundo perdido para empresas e trabalhadores independentes afetados, flexibilização do endividamento das autarquias locais e mecanismos extraordinários de apoio para reposição de infraestruturas essenciais. O PS defende também a prorrogação da Situação de Calamidade por um período mais longo, entre três e seis meses, e a inclusão de outros concelhos afetados, como nos distritos de Aveiro, Coimbra e na Lezíria do Tejo.

No âmbito social, o partido sugere alargar o Programa Habitar para famílias com perdas severas, garantir alojamento temporário através de pousadas e unidades hoteleiras, e mobilizar equipas de reconstrução, voluntários e acesso a materiais de construção. Também propõe medidas para restaurar serviços essenciais de transporte, reabrir vias estruturantes, isentar portagens e recuperar linhas de água, reflorestação e áreas sujeitas a deslizamentos.

O PS alerta ainda para a necessidade de criar cartas de risco hidrometeorológico até 2050 e um fundo financeiro permanente para resposta a catástrofes, reforçando a preparação para fenómenos climáticos extremos.

Estas propostas surgem numa altura em que o Governo já prolongou a Situação de Calamidade e ativou o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, medidas que José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, considera essenciais e defende que devam ser complementadas com estas ações estruturantes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.