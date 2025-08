Uma equipa de arqueólogos a trabalhar em Cástulo, antigo local romano no sul de Espanha, onde poderá ter sido descoberto uma sinagoga do século IV, previamente identificada como uma igreja cristã. A revelação, reportada pela CNN, baseia-se em evidências materiais e arquitetónicas encontradas no local.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Entre os artefactos descobertos estão fragmentos de lamparinas de óleo e uma telha decorada com menorás, símbolos judaicos, e não foi identificado qualquer vestígio associado ao cristianismo. Segundo o arqueólogo Bautista Ceprián, membro do projeto Cástulo Sefarad Primera Luz, foi precisamente essa ausência de elementos cristãos que impulsionou a nova interpretação do edifício. “A reinterpretação do edifício de igreja para, possivelmente, sinagoga, seguiu um processo de raciocínio lógico com base nos dados históricos e arqueológicos de que dispomos”, afirmou Ceprián à CNN. O edifício apresenta ainda características comuns em sinagogas, como uma planta mais quadrada do que retangular, uma possível base para uma grande menorá e os alicerces de uma plataforma central elevada, ou bimah — estruturas ausentes em igrejas da época. Outro dado relevante é que o edifício foi construído próximo de um templo romano abandonado, o que, segundo Ceprián, teria sido evitado por cristãos devido à associação com o paganismo. “É um local escondido, discreto e isolado, que provavelmente não seria visitado com frequência pela maioria cristã”, explicou. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. Embora a presença de uma comunidade judaica em Cástulo não esteja documentada, os investigadores acreditam que os indícios sugerem a existência de um grupo que viveu lado a lado com cidadãos romanos. Contudo, essa população desapareceu sem deixar registos, ao contrário de outras comunidades judaicas mencionadas na lei anti-judaica do rei visigodo Sisebuto (século VII). Sobre o que terá acontecido a essa comunidade, Ceprián admitiu à CNN que “é difícil saber”. Uma hipótese é que o clero cristão, temendo conversões ao judaísmo, teria fomentado a rejeição às comunidades judaicas, levando à pressão para que se convertessem ao cristianismo ou, em alternativa, abandonassem a cidade. Agora, a equipa pretende proteger o local e continuar as escavações. “Não podemos descartar a possibilidade de encontrar provas mais definitivas que nos permitam atualizar a hipótese de sinagoga possível para sinagoga efetiva”, concluiu Ceprián.