Trump adia tarifas, mas há novas taxas

O presidente dos EUA assinou um decreto que impõe tarifas entre 10% e 41% sobre importações de 92 países, com entrada em vigor adiada para 7 de agosto. As tarifas são, no geral, menos agressivas do que as inicialmente anunciadas, graças a acordos bilaterais, como o com a UE.

Excesso de óbitos em Portugal devido ao calor

Portugal registou 88 mortes acima do esperado nos dias 29 e 30 de julho, sobretudo entre pessoas com 85 ou mais anos, devido à onda de calor.

As temperaturas continuam a subir, podendo atingir entre 35º e 40ºC, levando o IPMA a emitir avisos laranja. Especialistas apontam que este padrão é sazonal, com picos de mortalidade no inverno e verão.

Fogo em Arouca finalmente dominado

O incêndio em Arouca, que começou na segunda-feira, foi dado como dominado esta sexta-feira pelas 7h00.

Alastrou aos concelhos de Castelo de Paiva e Cinfães, mobilizando ainda 426 operacionais e 157 meios terrestres. Com mais de 48 km de perímetro, o incêndio consumiu mais de 4500 hectares de floresta.

Portugal desce na lista de países com mais emigrantes

Portugal desceu para 5.º lugar na lista de países europeus com maior proporção de emigrantes, segundo o relatório Emigração Portuguesa 2024.

A emigração estabilizou nas 70 mil saídas por ano, com menos portugueses a escolherem o Reino Unido e a Suíça a surgir como principal destino em 2023.

