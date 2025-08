Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Se nós, em Teerão, não conseguirmos administrar a situação, e se as pessoas não cooperarem connosco e não conseguirmos controlar o consumo, não sobrará água nas nossas barragens", disse Pezeshkian, salientando que as reservas podem se esgotar em outubro.

De acordo com um info-gráfico divulgado pela agência de notícias estatal IRNA, os reservatórios que abastecem Teerão estão com apenas 20% da capacidade, sendo que a nível nacional, o nível médio dos reservatórios é de apenas 44%.

Teerão, que alberga cerca de 10 milhões de pessoas, pode, assim, ficar sem água se os níveis de consumo não forem reduzidos, temem os especialistas. "Estamos a falar de um possível dia zero dentro de algumas semanas", disse Madani, que anteriormente desempenhou as funções de vice-chefe do Departamento do Ambiente do Irão.

A Companhia Provincial de Abastecimento de Água de Teerão diz também que os níveis dos reservatórios que abastecem a cidade caíram para "o nível mais baixo num século".

As autoridades pediram aos moradores que instalem tanques e bombas de água para lidar com as interrupções no fornecimento, depois de muitas famílias terem relatado cortes repetidos nas últimas semanas.