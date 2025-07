A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que deteve, com a colaboração da GNR, o alegado autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 4 e 5 de julho, em Terras de Bouro e Vieira do Minho.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da GNR, deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 4 e 5 de julho em Terras de Bouro e Vieira do Minho”, diz o comunicado.

As diligências realizadas permitiram “a consolidação da prova e levaram à detenção do suspeito, um homem de 32 anos, que será, presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação”, informa ainda a PJ.

Segundo a nota, entre as 22h00 e as 00h45, de 3, 4, e 5 de julho, as freguesias de Valdosende e Caniçada, “foram atingidas por várias ignições que resultaram em incêndios florestais, causando alerta entre a população local”, e que consumiram extensa área florestal.