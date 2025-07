Segundo o comunicado da PJ, o homem de 20 anos, "com a utilização de um ciclomotor, no período noturno, movimentava-se por estradas secundárias no meio da floresta e, através de chama direta, procedia a inúmeras ignições".

Durante este período, entre os dias 16 de junho e 6 de julho, "as freguesias de Arões, Cepães e Infantas foram atingidas por uma onda de incêndios florestais, causando alerta entre a população local e consumindo vários hectares de floresta. Tal anomalia no registo de ocorrências havia já sido registada em anos anteriores".

"Os vários locais onde os incêndios ocorreram situam-se em zonas com condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, gerando risco acentuado, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região, onde existem aglomerados habitacionais e edifícios industriais", afirmou a PJ, acrescentando que " o combate aos incêndios implicou a utilização de meios aéreos e terrestres".

Assim sendo, o detido será amanhã presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.