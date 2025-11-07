Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ) lançou um apelo à população da Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da investigação ao homicídio e profanação do cadáver de um bebé não identificado, do sexo masculino e com ascendência africana, encontrado a 1 de agosto de 2024, pelas 13h07, na estação de tratamento do papelão da TRATOLIXO, em Trajouce.

Segundo comunicado da PJ, o cadáver do bebé de termo apresentava “lesões traumáticas crânio-encefálicas graves, das quais resultaram na sua morte”.

As autoridades procuram agora localizar os pais da criança e apelam a que qualquer pessoa com informações relevantes contacte o piquete da Polícia Judiciária de Lisboa, através do número 211 967 222 ou do e-mail chefepiquetelx@pj.pt

Junto ao corpo foi também recolhida uma peruca de cabelo postiço, de cor preta, elemento que poderá ser importante para o avanço da investigação.

Peruca bebé morto créditos: DR

