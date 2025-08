Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As imagens foram partilhadas pela página Meteo Trás os Montes - Portugal, que divulgou imagens de um fenómeno registado no incêndio em Sabrosa, Vila Real, visto do cais do Távora, Tabuaço.

Este fenómeno meteorológico é originado em contextos de instabilidade atmosférica, quando uma nuvem densa, de grande desenvolvimento vertical e com a superfície inferior plana, se gera na sequência do aquecimento atmosférico provocado por um grande incêndio, atividade vulcânica. Também se pode chamar cumulus flammagenitus e tem uma forma de cogumelo gigante como se pode ver nas imagens.

No caso do incêndio em Sabrosa até do espaço se conseguiu ver.

Na resposta à publicação são vários os utilizadores, incluindo de zonas muito distantes do incêndio, que também captaram a nuvem e decidiram partilhar.