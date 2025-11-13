A visita é acompanhada pelo comandante Ricardo Neto Pereira, coordenador da Proteção Civil Municipal, e tem como objetivo avaliar as condições do imóvel, que se encontra em estado de degradação. O espaço, que funcionou como unidade hoteleira durante cerca de 60 anos, está a ser monitorizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil desde 2022, após diversos alertas da população relacionados com ocupações indevidas e acumulação de resíduos.

Segundo comunicado enviado às redações, após a deslocação ao antigo hotel, Pedro Duarte visita, pelas 11h00, a residência partilhada “Delfim de Lima”, no Bairro de Fernão de Magalhães. A estrutura, criada pelo Instituto Profissional do Terço (IPT) em parceria com a Domus Social, oferece apoio a jovens adultos em processo de transição para a vida independente.

Nesta segunda visita, o autarca será acompanhado por José Manuel Cadão Formosinho, provedor do IPT.

