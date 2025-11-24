Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O desfile contará com forças em parada, unidades equipadas para combate, viaturas motorizadas e uma passagem de meios aéreos da Força Aérea Portuguesa.

Devido à dimensão do dispositivo, o trânsito estará fortemente condicionado na Praça do Comércio e em toda a zona envolvente, entre as 8h00 e as 11h00. As autoridades recomendam que sejam consideradas alternativas de circulação durante este período.

Pode consultar aqui as artérias condicionadas.

