O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, anunciou que apresentará no primeiro trimestre de 2026 um plano para reforçar a segurança e a tranquilidade pública na cidade. O autarca explicou que o documento está a ser preparado “do ponto de vista técnico” e que deverá reunir soluções transversais envolvendo várias autoridades.

A revelação surge após uma reunião com a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, na qual, segundo Pedro Duarte, o Governo mostrou “grande abertura” para discutir diferentes medidas — entre elas, o aumento do número de polícias efetivos no Porto, uma das suas promessas eleitorais.

O presidente da autarquia considera essencial que o plano seja abrangente, apontando como exemplo a operação de policiamento reforçado da PSP nos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres, que durou cinco dias e, de acordo com a polícia, levou à migração do tráfico para zonas como Ramalde e o Viso. Para Pedro Duarte, intervenções pontuais “não resolvem o problema de fundo” e podem apenas deslocá-lo.

À margem de uma visita ao novo jardim que substitui o demolido Mercado de S. Sebastião, anteriormente associado a tráfico e consumo de droga, o autarca defendeu que intervenções urbanísticas podem ajudar, mas não chegam. Sublinhou a necessidade de medidas sociais dirigidas a quem sofre de dependências, bem como de uma “capacidade repressiva diferente” e de uma estratégia de combate à droga mais eficaz.

