Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Parlamento discute e vota esta terça-feira uma nova proposta de alteração à lei dos estrangeiros, apresentada pelo PSD e CDS, depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado a versão inicial.

O diploma mantém o prazo de dois anos de residência válida para pedir o reagrupamento familiar, mas prevê a possibilidade de redução para um ano no caso de cônjuges que tenham coabitado com o requerente antes da sua chegada a Portugal.

A proposta alarga ainda o pedido imediato, até agora previsto apenas para menores, a maiores incapazes a cargo do imigrante e ao pai ou mãe do seu filho. Profissionais altamente qualificados ou com autorização de residência para investimento continuam dispensados de qualquer prazo.

O ministro da Presidência admitiu que o texto poderá sofrer alterações até à votação, dado que os partidos podem apresentar propostas adicionais. O PS defende a eliminação de prazos no caso de menores, cônjuges ou dependentes e propõe um limite geral de um ano.

Já o Chega condiciona o acordo à introdução da obrigação de cinco anos de descontos para acesso a apoios sociais. A Iniciativa Liberal anunciou que vai votar a favor da revisão, considerando que esta responde às objeções do Tribunal Constitucional.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.