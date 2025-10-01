Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado enviado esta noite às redações, o MNE sublinha que a proteção consular “esteve sempre garantida” e lembra que, a pedido do Governo português, houve acompanhamento da frota italiana, apontada como alternativa para a entrega da ajuda humanitária transportada.

Segundo a nota, os serviços consulares da Embaixada de Portugal em Telavive mantêm contactos regulares há vários dias com as autoridades israelitas, a quem têm reiterado a necessidade de os cidadãos nacionais “serem tratados com dignidade, sem violência e em respeito pelos seus direitos humanos individuais”.

O Governo português pediu ainda que seja comunicado “logo que possível” o estado e a localização dos cidadãos nacionais caso sejam detidos, de forma a garantir a devida proteção diplomática.

As autoridades israelitas, de acordo com o MNE, asseguraram a intenção de tratar todos os elementos da flotilha com dignidade e sem recurso à violência, explicando que a operação de abordagem “levará algum tempo, devido ao elevado número de embarcações”. Garantiram ainda que, na primeira oportunidade, permitirão a visita consular aos portugueses envolvidos.

O ministério acrescenta que já foi possível estabelecer contacto direto com um dos cidadãos nacionais a bordo em alto mar, reforçando a disponibilidade permanente do Estado português para prestar todo o apoio necessário.

Recorde-se que a Flotilla com destino a Gaza informou, nas redes sociais, que vários dos seus navios foram abordados por soldados israelitas. As portuguesas Mariana Mortágua, Sofia Aparício foram detidas, mas barco de Miguel Duarte ainda não foi intercetado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.