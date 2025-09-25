Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da GNR de Tomar e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural - Litoral Centro.

De acordo com a PJ, o suspeito terá utilizado material combustível sólido com chama viva para iniciar os incêndios em zonas agrícolas próximas da sua residência, que possuem uma extensa mancha florestal composta por matos, eucaliptos e pinheiros. As ignições ocorreram sempre durante a noite e junto a vias de acesso.

A pronta resposta dos meios de combate, após alertas rápidos, impediu que os incêndios assumissem proporções mais graves. Ainda segundo as autoridades, os atos terão tido como motivação um alegado desejo de vingança relacionado com conflitos pessoais e desentendimentos com vizinhos.

A investigação não exclui a hipótese de o detido estar envolvido noutros incêndios registados este ano no concelho, dado o padrão de atuação e o modus operandi identificado.

O suspeito será presente a tribunal para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.